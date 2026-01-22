Водохранилища Анкары опустились до критического уровня

Уровень наполнения водохранилищ резко упал в Анкаре, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на источники. Там отметили, что сейчас общий показатель составляет 12,6%, а объем доступной активной воды уменьшился до 1,38%. Эксперты считают, что такая ситуация может негативно сказаться на жизни людей в турецкой столице в будущем.

Общий объем воды и уровень наполнения водохранилищ, питающих Анкару, находятся на критическом уровне, — говорится в сообщении.

Ранее нейросеть Chat GPT допустила, что от глобального потепления в 2026 году могут пострадать страны Латинской Америки. Согласно ответу искусственного интеллекта, страны этого региона могут переживать сильные засухи. Он отметил, что бедствие может коснуться и России, где под угрозой оказывается сельское хозяйство.

До этого руководитель делегации Международного комитета Красного Креста в Эфиопии Симона Эшлиманн заявила, что почти 300 млн жителей Африки могут столкнуться с острым голодом к 2030 году вследствие продовольственного кризиса. По данным эксперта, каждый четвертый житель континента в настоящее время уже испытывает недостаток продовольствия.