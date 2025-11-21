Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 19:10

Сотням миллионов африканцев предрекли острый голод

МККК: почти 300 млн жителей Африки окажутся под угрозой голода к 2030 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Около 300 млн жителей Африки могут столкнуться с острым голодом к 2030 году вследствие продовольственного кризиса, заявила руководитель делегации Международного комитета Красного Креста в Эфиопии Симона Эшлиманн. Свое заявление она сделала в ходе пленарной сессии Международной конференции по обеспечению продовольственного суверенитета африканских государств, организованной Россотрудничеством в Аддис-Абебе, передает Lenta.ru.

В 26 странах цены на продукты питания выросли более чем вдвое за последние четыре года, поскольку изменение климата наносит ущерб посевам, нарушает выпас скота и дестабилизирует продовольственную систему, — сказала Эшлиманн.

По данным эксперта, каждый четвертый житель континента в настоящее время уже испытывает недостаток продовольствия. Многие африканские семьи вынуждены постоянно сокращать потребление пищи, что ведет к усугублению и без того сложной гуманитарной ситуации.

Ранее детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в осажденном суданском городе Эль-Фашире около 130 тыс. детей оказались в критическом положении из-за голода, болезней и насилия. Специалисты назвали город «эпицентром детских страданий» и потребовали немедленного гуманитарного доступа.

