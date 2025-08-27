В ЮНИСЕФ назвали город, который стал «эпицентром детских страданий» ЮНИСЕФ: 130 тысяч детей оказались на грани выживания в осажденном Эль-Фашере

Около 130 тысяч детей оказались в критическом положении из-за голода, болезней и насилия в осажденном суданском городе Эль-Фашер, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Специалисты назвали город «эпицентром детских страданий» и потребовали немедленного гуманитарного доступа.

После 500 дней осады Эль-Фашер в штате Северный Дарфур в Судане стал эпицентром детских страданий. Недоедание, болезни и насилие ежедневно уносят юные жизни, — отметили в ЮНИСЕФ.

Покинуть Эль-Фашер и лагеря для перемещенных лиц поблизости города были вынуждены по меньшей мере 600 тысяч человек, половина из которых — дети. Около 260 тысяч мирных жителей, в том числе 130 тысяч детей в Эль-Фашере «находятся в отчаянном положении». Они более 16 месяцев отрезаны от гуманитарной помощи.

Ранее стало известно, что в секторе Газа наблюдается катастрофический уровень голода. По данным ООН, свыше 500 тысяч человек — почти каждый пятый — находятся в условиях, представляющих непосредственную угрозу жизни.

До этого Минздрав Палестины сообщил, что с октября 2023 года в секторе Газа от голода скончались свыше 200 человек, среди них 98 детей. Только за одни сутки из-за недоедания умерли еще четыре человека.