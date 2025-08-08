Более 200 человек погибли от голода в секторе Газа

Более 200 человек, среди них 98 детей, погибли в секторе Газа из-за голода с октября 2023 года, сообщил местный Минздрав в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что за последние сутки от недоедания умерли четыре человека.

Общее число погибших от голода возросло до 201, включая 98 детей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп перебил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и накричал на него во время телефонного разговора за слова об отсутствии голода в секторе Газа. По словам журналистов, американский лидер заявил главе израильского правительства, что получал от помощников доказательства о голодающих в анклаве детях.

До этого в МВД сектора Газа сообщили, что воздушная доставка гуманитарных грузов в анклав ухудшает и без того тяжелую гуманитарную обстановку и приводит к новым жертвам среди гражданского населения. Представители ведомства отметили, что зафиксированы случаи падения контейнеров на жилые дома и палаточные городки.

В частности, 6 августа в центральной части анклава грузовик с гуманитарным грузом опрокинулся на толпу, что привело к массовым жертвам. По данным местных властей, погибли 20 человек, десятки были ранены.