В Газе назвали сброс гумпомощи с воздуха опасным для населения МВД Газы потребовало прекратить сбрасывать гумпомощь с воздуха

Воздушная доставка гуманитарных грузов в сектор Газа ухудшает и без того тяжелую гуманитарную обстановку и приводит к новым жертвам среди гражданского населения, заявили в Министерстве внутренних дел полуэксклава. По словам представителей ведомства, зафиксированы случаи падения контейнеров на жилые дома и палаточные городки, передает РИА Новости.

Сброс гуманитарного груза воздушным путем приводит к увеличению пострадавших среди граждан в результате создающейся давки при попытках получить помощь. В некоторых случаях зафиксированы погибшие. Более того, контейнеры приземляются на жилые дома и палаточные городки, среди жертв в том числе женщины и дети, — говорится в сообщении.

Ранее израильские военные организовали воздушную доставку продовольствия в сектор Газа. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, с самолетов были сброшены основные продукты питания, включая муку, сахар и консервы в рамках программы гуманитарной поддержки населения.

Кроме того, в центральной Газе грузовик с гуманитарным грузом опрокинулся на толпу, что привело к массовым жертвам. По данным местных властей, погибли 20 человек, десятки ранены.