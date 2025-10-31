Граничащая с Россией страна передаст Киеву генераторы на $550 тысяч

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 14:30

Грузия передаст Украине генераторы на $550 тысяч

Здание парламента в Тбилиси Здание парламента в Тбилиси Фото: Стрингер/РИА Новости

Грузия направит на Украину партию генераторов на сумму более $550 тысяч (44,5 млн рублей). Соответствующее решение принял кабинет министров республики, сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно распоряжению, генераторы различного типа стоимостью 1,5 млн лари для передачи Украине закупит Фонд развития энергетики Грузии, — сказано в сообщении.

Ранее журнал Economist сообщил, что у Украины к февралю 2026 года могут закончиться деньги на военные действия. Два из трех источников финансирования — помощь США и кредиты — практически исчерпаны, а Европа не может прийти к единому решению, пояснили журналисты.

До этого появилась информация, что на территории всей Украины ввели графики отключений электроэнергии. Они будут действовать с 08:00 до 19:00 (09:00–20:00 мск). Утром 30 октября украинские СМИ сообщили, что ВС РФ нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. По их информации, в их число вошли Добротворская ТЭС во Львовской области, Бурштынская и Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.

Грузия
Украина
гумпомощь
электроэнергия
