Полицейские героически спасли людей из провалившейся под лед машины МВД: двух человек спасли из провалившейся под лед машины под Волгоградом

В Волгоградской области инспекторы ГИБДД проявили героизм, спасая людей из тонущего автомобиля, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД России Ирина Волк. Транспортное средство провалилось под лед реки Еруслан у села Лятошинка в Старополтавском районе в первый день нового года. На место оперативно выехал наряд дорожной полиции.

Старший лейтенант Ильяс Бисимбеков и младший лейтенант Владислав Эбель прибыли к реке и увидели почти затопленную машину с водителем и пассажиркой внутри. Люди не могли открыть двери, скованные льдом, а автомобиль в любой момент мог уйти под воду. Бисимбеков, невзирая на опасность, пошел по тонкому льду, который вскоре проломился под ним.

Шагая по грудь в воде и ломая наледь, Ильяс смог добраться до автомобиля, открыл дверь и помог людям выбраться на берег, где их сопроводил до патрульной автомашины Владислав Эбель, — написала Волк.

Ранее стало известно, что два мальчика в возрасте семи и восьми лет утонули, провалившись под лед в селе Новая Усмань Воронежской области. По версии следствия, в момент трагедии дети находились без присмотра взрослых, самостоятельно выбраться из полыньи им не удалось.