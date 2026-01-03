Системы ПВО сбили несколько дронов ВСУ на подлете к Москве Собянин: пять дронов ВСУ уничтожили на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, летевших в сторону Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, в каких именно районах были сбиты беспилотники и к какому типу они принадлежали. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

Уничтожено пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, — написал Собянин.

Ранее мэр передавал, что противовоздушная оборона вечером 3 января сбила еще шесть БПЛА на подлете к Москве. Всего на тот момент ВСУ запустили в сторону столицы семь беспилотников. Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

