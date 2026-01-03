Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 23:00

Системы ПВО сбили несколько дронов ВСУ на подлете к Москве

Собянин: пять дронов ВСУ уничтожили на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, летевших в сторону Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, в каких именно районах были сбиты беспилотники и к какому типу они принадлежали. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

Уничтожено пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, — написал Собянин.

Ранее мэр передавал, что противовоздушная оборона вечером 3 января сбила еще шесть БПЛА на подлете к Москве. Всего на тот момент ВСУ запустили в сторону столицы семь беспилотников. Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что более 19 тел жертв удара ВСУ по селу Хорлы практически полностью сгорели, от них остались лишь фрагменты. Он добавил, что это указывает на применение боеприпасов с зажигательными компонентами.

Москва
дроны
ВСУ
ПВО
