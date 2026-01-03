На подлете к Москве сбили еще шесть БПЛА

Противовоздушная оборона сбила еще шесть БПЛА на подлете к Москве, следует из сообщений мэра города Сергея Собянина в Telegram-канале. Всего ВСУ запустили в сторону столицы семь беспилотников вечером 3 января. Глава столицы подчеркнул, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил Собянин.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что более 19 тел жертв удара ВСУ по селу Хорлы практически полностью сгорели, от них остались лишь фрагменты. Он подчеркнул, что это указывает на применение боеприпасов с зажигательными компонентами.

Глава региона также заявил, что трое из пострадавших при атаке на Хорлы скончались в больнице: общее число погибших увеличилось до 28 человек. По его словам, всего в момент удара в кафе находилось более 100 человек. При ударе ВСУ также пострадал гражданин Сербии. Он получил осколочные ранения легкой степени, уточнил Сальдо.