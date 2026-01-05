Как не заболеть диабетом: врач дала ценные советы и разрушила главный миф

Диабет II типа — не приговор, а хроническое метаболическое заболевание, ставшее настоящей эпидемией современности. Вопреки распространенному мнению, это не просто повышенный уровень глюкозы в анализе крови. Врач-эндокринолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Анна Кузнецова в интервью NEWS.ru развеяла главные «сладкие» мифы о диабете II типа, а также объяснила, как избежать данного недуга.

Что такое сахарный диабет II типа

Сахарный диабет II типа — системный сбой в работе организма, при котором клетки перестают правильно реагировать на инсулин, играющий роль «ключа» для доставки глюкозы — основного источника энергии — внутрь клеток. Состояние, когда «ключ» не подходит к «замку», называется инсулинорезистентностью. Поджелудочная железа сначала пытается компенсировать это, вырабатывая все больше инсулина, но со временем ее силы истощаются, и уровень сахара в крови начинает неуклонно расти. Коварство диабета II типа в том, что он может годами развиваться почти бессимптомно.

Главные симптомы сахарного диабета II типа

Несмотря на то, что диабет II типа часто поначалу протекает без выраженной симптоматики, организм всегда подает сигналы, которые важно распознать:

Постоянная жажда и сухость во рту. Человек может выпивать по несколько литров воды в день, но не чувствовать облегчения.

Учащенное и обильное мочеиспускание. Тело пытается вывести избыток сахара через мочу.

Повышенный аппетит, особенно хочется сладкого, при этом возможна потеря веса. Клетки голодают без глюкозы, и организм начинает расщеплять жиры и мышцы для получения энергии.

Хроническая усталость и слабость. Энергии нет, так как глюкоза не попадает в клетки.

Ухудшение зрения, «туман», пелена перед глазами.

Долгое заживление ран, царапин и синяков.

Кожный зуд, особенно в области промежности.

Онемение и покалывание в руках и ногах.

Почему развивается сахарный диабет II типа

Заболевание редко возникает на пустом месте. Ему почти всегда предшествует состояние предиабета. Наибольшему риску подвержены люди с избыточной массой тела и ожирением, особенно по абдоминальному типу (когда жир откладывается на животе), ведущие малоподвижный образ жизни. Чаще всего заболевание возникает в возрасте от 45 лет. Риски повышаются при отягощенной наследственности — наличие близких родственников с диабетом II типа.

Еще одним важным фактором являются хронические заболевания и состояния:

артериальная гипертензия и другие сердечно-сосудистые заболевания;

гестационный диабет во время беременности;

синдром поликистозных яичников.

Чем опасен сахарный диабет II типа

Хронически высокий уровень сахара в крови действует как медленный яд, повреждая сосуды и нервы по всему организму. Последствия катастрофичны:

Сердечно-сосудистая система: резко возрастает риск инфаркта миокарда, инсульта, атеросклероза и гипертонии.

Почки: развивается диабетическая нефропатия, которая может привести к хронической почечной недостаточности и необходимости диализа.

Глаза: поражение сетчатки (диабетическая ретинопатия) ведет к необратимому ухудшению зрения и слепоте.

Ноги («диабетическая стопа»): нарушение кровоснабжения и иннервации приводит к появлению язв, инфекций и риску ампутации.

Нервная система: нейропатия вызывает боли, онемение, проблемы с пищеварением и эрекцией.

Как предотвратить сахарный диабет II типа

Диабет II типа — это заболевание, которое в большинстве случаев можно предотвратить или отсрочить. Профилактика не требует героических усилий, лишь последовательности.

Контроль веса. Даже потеря 5–7% от исходной массы тела значительно снижает риск. Регулярная физическая активность не менее 150 минут умеренной аэробной нагрузки (быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде) в неделю. Мышцы — главный потребитель глюкозы. Сбалансированное питание. Основа рациона — овощи (кроме картофеля), цельнозерновые продукты (гречка, овсянка, бурый рис), нежирные белки (рыба, курица, бобовые), полезные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло). Ограничение рафинированных продуктов, отказ от сладких газированных напитков, выпечки, белого хлеба, фастфуда и продуктов глубокой переработки. Регулярные профилактические осмотры с контролем уровня глюкозы в крови, особенно после 40 лет и при наличии факторов риска.

Возможна ли полноценная жизнь при сахарном диабете II типа

Диагноз — это не конец, а начало нового, более осознанного этапа жизни. Цель лечения — не просто снизить сахар, а сохранить качество и продолжительность жизни. Примите диагноз и найдите своего врача. Эндокринолог станет вашим главным союзником.

Освойте самоконтроль. Приобретите глюкометр и научитесь им пользоваться. Дневник самоконтроля поможет вам и врачу понять, как образ жизни влияет на сахар.

Изменение питания — это основа лечения. Вам не нужна «голодная» диета. Нужен здоровый и сбалансированный рацион с контролем углеводов. Постоянно двигайтесь, так как физическая активность — это природное лекарство, повышающее чувствительность клеток к инсулину.

Не забывайте принимать терапию, назначенную врачом. Это могут быть сахароснижающие препараты, а на более поздних стадиях — и инсулин. Это не признак слабости, а необходимая помощь вашему организму.

Правда ли, что диабет развивается от сладкого

Разрушаем главный миф: диабет II типа развивается потому, что человек ест много сладкого.

Правда: прямая связь между съеденной шоколадкой и развитием диабета — это упрощение. Главный враг — не сам сахар, а хроническое переедание и накопление избыточного жира, особенно в области живота.

Висцеральный жир — это не пассивный запас энергии, а активный эндокринный орган, который выделяет вещества, провоцирующие инсулинорезистентность. Когда вы годами потребляете больше калорий (неважно, из сладостей, жирной пищи или больших порций макарон), чем тратите, организм запасает излишки в виде жира. Именно этот жир и становится главным виновником того, что клетки перестают «слушать» инсулин.

Таким образом, дело не в одном пирожном, а в систематическом избытке калорий и нездоровом образе жизни в целом. Диабет II типа — это болезнь выбора. И выбор в пользу здоровья, сделанный сегодня, может изменить ваше завтра.

