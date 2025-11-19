Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 06:20

Эндокринолог развеяла главный миф о сахарном диабете

Врач Кузнецова: жир в области живота является главной причиной развития диабета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Основная причина развития диабета заключается не в употреблении сладостей, а в хроническом переедании и накоплении жира в области живота, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Анна Кузнецова. По ее словам, болезнь зачастую провоцируют постоянный избыток калорий и нездоровый образ жизни.

Прямая связь между съеденной шоколадкой и развитием диабета — это упрощение. Главный враг — не сам сахар, а хроническое переедание и накопление избыточного жира, особенно в области живота. Висцеральный жир — это не пассивный запас энергии, а активный эндокринный орган, который выделяет вещества, провоцирующие инсулинорезистентность. Когда вы годами потребляете больше калорий, чем тратите, организм запасает излишки в виде жира. Именно этот жир и становится главным виновником того, что клетки перестают «слушать» инсулин, — пояснила Кузнецова.

Ранее врач Екатерина Демьяновская предупредила, что хроническая усталость, внезапное чувство голода через час после приема пищи, трудности с контролем веса и ночное питание могут быть признаками развития сахарного диабета. По ее словам, еще одним ранним симптомом заболевания может быть сильное влечение к быстрым углеводам.

болезни
врачи
здоровье
мифы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Москвы оштрафовал известную певицу-иноагента
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 ноября: инфографика
«Лучше, чем пехотинцы»: на Украине хотят мобилизовать новую категорию людей
Губернатор вышел на связь после отражения атаки БПЛА в российском регионе
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 ноября
На Украине начали перекрывать дороги и жечь блокпосты
Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских БПЛА в российском небе
Курица по-узбекски — сочная, пряная, тает во рту: пряный восточный маринад
Стало известно, какие бронежилеты ГК «Пикет» поставила Минобороны
Крупный пожар в Японии уничтожил 170 домов
Терапевт рассказала, кому грозят вши в первую очередь
Axios: США проводят тайные консультации с Россией по Украине
Тренер рассказала, кому противопоказаны скручивания на пресс
Сирены гремели по всей Украине
Евросоюз все чаще начал выбирать российские лекарства
Министр армии США прибыл на Украину с необъявленным визитом
Беременная кошка во сне: толкование видения для женщин и мужчин
Мощный удар «Урагана» не оставил шанса ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 ноября
Звездный стилист ответила, как одеться на Новый год для привлечения удачи
Командование ВСУ оголило харьковское приграничье
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.