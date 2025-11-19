Эндокринолог развеяла главный миф о сахарном диабете

Основная причина развития диабета заключается не в употреблении сладостей, а в хроническом переедании и накоплении жира в области живота, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Анна Кузнецова. По ее словам, болезнь зачастую провоцируют постоянный избыток калорий и нездоровый образ жизни.

Прямая связь между съеденной шоколадкой и развитием диабета — это упрощение. Главный враг — не сам сахар, а хроническое переедание и накопление избыточного жира, особенно в области живота. Висцеральный жир — это не пассивный запас энергии, а активный эндокринный орган, который выделяет вещества, провоцирующие инсулинорезистентность. Когда вы годами потребляете больше калорий, чем тратите, организм запасает излишки в виде жира. Именно этот жир и становится главным виновником того, что клетки перестают «слушать» инсулин, — пояснила Кузнецова.

Ранее врач Екатерина Демьяновская предупредила, что хроническая усталость, внезапное чувство голода через час после приема пищи, трудности с контролем веса и ночное питание могут быть признаками развития сахарного диабета. По ее словам, еще одним ранним симптомом заболевания может быть сильное влечение к быстрым углеводам.