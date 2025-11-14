Россиянам перечислили неочевидные признаки сахарного диабета

Хроническая усталость, резкое чувство голода через час после еды, проблемы с контролем веса и ночные приемы пищи могут указывать на развитие сахарного диабета, заявила LIFE.ru врач Екатерина Демьяновская. Еще одним ранним признаком болезни может быть тяга к быстрым углеводам.

Изменение образа жизни на раннем этапе — повышение физической активности, нормализация веса, оптимизация питания — может предотвратить развитие осложнений диабета, — отметила Демьяновская.

Врач предупредила, что на начальном этапе болезни у человека могут быть нормальные показатели глюкозы. Среди факторов риска диабета она выделила лишний вес, малоподвижный образ жизни, наследственную предрасположенность, нарушения сна и высокий уровень стресса.

Ранее нарколог Виталий Холдин заявил, что люди с сахарным диабетом рискуют впасть в гипогликемическую кому после употребления спиртного, в том числе и одной рюмки алкоголя. Алкоголь приводит к резкому понижению сахара в крови, в то время как печень перестает выделять глюкозу.