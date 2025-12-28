Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 17:18

Бывшему футболисту из сборной Англии грозит тюремный срок

Telegraph: футболиста Кэрролла могут арестовать за нарушение судебного запрета

Энди Кэрролл Энди Кэрролл Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Энди Кэрролл может оказаться в тюрьме из-за обвинения в нарушении судебного запрета на преследование, сообщает The Sun. До этого издание информировало о задержании в апреле в аэропорту Станстед бывшего игрока АПЛ по подозрению в покушении на изнасилование. Футболиста, чье имя изначально не раскрывалось, отпустили под залог до февраля 2026 года. Позже полиция подтвердила, что обвиняемым является Кэрролл.

Представитель полиции Эссекса заявил, что футболисту предстоит предстать перед судом магистратов Челмсфорда 30 декабря. Такой запрет обычно подразумевает строгие ограничения на любое приближение или контакт с потерпевшей стороной.

Ранее Апелляционный суд Амстердама отклонил просьбу бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса об освобождении из-под стражи. Защита 33-летнего футболиста настаивала на необходимости его присутствия в семье для ухода за пятью несовершеннолетними детьми и решения возникших тяжелых финансовых проблем, однако суд счел эти аргументы недостаточными.

футбол
футболисты
криминал
Великобритания
