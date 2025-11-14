Нарколог предупредил, кому грозит кома после одной выпитой рюмки Нарколог Холдин: люди с диабетом могут впасть в кому после выпитого алкоголя

Люди с сахарным диабетом рискуют впасть в гипогликемическую кому после употребления спиртного, в том числе и одной рюмки алкоголя, заявил «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. Он объяснил, что спиртное приводит к резкому понижению сахара в крови, в то время как печень перестает выделять глюкозу.

Риск комы увеличивается еще и потому, что симптомы падения сахара совпадают с признаками опьянения: это сонливость, головокружение и потливость. В результате сложнее вовремя поставить правильный диагноз и начать лечение, — предупредил Холдин.

Особенно опасно употреблять алкоголь даже в малых дозах при лечении инсулином и другими лекарствами, снижающими сахар. По словам врача, для людей с диабетом риски комы многократно возрастают, если они выпивают на пустой желудок или после физической нагрузки.

Ранее врач Ольга Уланкина заявила, что, вопреки некоторым мнениям, любовь к сладкому и употребление глюкозы напрямую не приводят к сахарному диабету второго типа. По ее словам, главные факторы развития этой болезни — это ожирение и инсулинорезистентность.