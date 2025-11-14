Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 13:49

Нарколог предупредил, кому грозит кома после одной выпитой рюмки

Нарколог Холдин: люди с диабетом могут впасть в кому после выпитого алкоголя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Люди с сахарным диабетом рискуют впасть в гипогликемическую кому после употребления спиртного, в том числе и одной рюмки алкоголя, заявил «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. Он объяснил, что спиртное приводит к резкому понижению сахара в крови, в то время как печень перестает выделять глюкозу.

Риск комы увеличивается еще и потому, что симптомы падения сахара совпадают с признаками опьянения: это сонливость, головокружение и потливость. В результате сложнее вовремя поставить правильный диагноз и начать лечение, — предупредил Холдин.

Особенно опасно употреблять алкоголь даже в малых дозах при лечении инсулином и другими лекарствами, снижающими сахар. По словам врача, для людей с диабетом риски комы многократно возрастают, если они выпивают на пустой желудок или после физической нагрузки.

Ранее врач Ольга Уланкина заявила, что, вопреки некоторым мнениям, любовь к сладкому и употребление глюкозы напрямую не приводят к сахарному диабету второго типа. По ее словам, главные факторы развития этой болезни — это ожирение и инсулинорезистентность.

алкоголь
здоровье
заболевания
наркологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появился аэропорт имени Калашникова
Стало известно, почему Украина пытается вернуть молодежь из Европы
«Уничтожение граждан»: Захарова обвинила Киев в страшных преступлениях
Застрелившего жену и ее любовника мужчину задержали благодаря случайности
Покушение у могил, 200 дронов, ЧС в Новороссийске: ВСУ атакуют РФ 14 ноября
Психолог объяснила, почему молодые больше страдают от тревоги
В МИД раскрыли, зачем Киев готовит новые провокации
Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с киберпреступлениями
«Основной вектор — дети»: курян призвали не поднимать игрушки на улице
«Никаких проблем»: Аршавин рассказал о встречах с украинцами за рубежом
Свежая зелень зимой без хлопот: учимся выгонке на подоконнике за 3 недели
Трагедия в семье, фото с пляжа, личная жизнь: где сейчас актриса Захарова
Иноагенту Гозману вынесли приговор по делу об оправдании терроризма
Лукашенко снял запрет на ввоз картофеля из Европы
Ушедший на СВО британский турист получил гражданство России
Врач рассказала, почему вредно хрустеть пальцами
На Западе столкнулись с неожиданным идеологическим сюрпризом
Биолог предупредила о рисках покупки специй на развес
SHAMAN заявил о новой песне с известным саксофонистом
Автоюрист оценил инициативу проверки ТО с помощью камер
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.