Врач развеяла популярный миф о сахарном диабете Врач Уланкина: употребление глюкозы напрямую не приводит к сахарному диабету

Вопреки некоторым мнениям, любовь к сладкому и употребление глюкозы напрямую не приводят к сахарному диабету второго типа, заявила RT врач Ольга Уланкина. По ее словам, главные факторы развития этой болезни — это ожирение и инсулинорезистентность.

Если человек часто переедает, питается нерационально, предпочитая быстрые углеводы и «пустые» калории, а также мало двигается, не занимается спортом или физкультурой, все это приводит к набору лишнего веса, ожирению и к инсулинорезистентности — то есть неспособности организма эффективно распознавать инсулин, — объяснила Уланкина.

Среди других негативных факторов она выделила хронический стресс, недостаток сна и генетическую предрасположенность. Курение и злоупотребление алкоголем также повышают риск развития сахарного диабета, предупредила врач.

Ранее врач Алена Гаврилова заявила, что перекусы перед сном чреваты развитием сахарного диабета. По словам врача, пища с высоким уровнем углеводов провоцирует скачок сахара, который приводит к выбросу инсулина.