Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы

Перекусы перед сном могут стать причиной лишнего веса, рассказала РИАМО врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова. Она подчеркнула, что такая привычка также чревата развитием сахарного диабета.

Это помогает уснуть. Некоторые люди это ощутили и этим пользуются. Потому что повышение уровня сахара в крови дает чувство сонливости. Если взглянуть на здоровье в целом, то это не полезно, — рассказала Гаврилова.

По словам врача, пища с высоким уровнем углеводов провоцирует скачок сахара, который приводит к выбросу инсулина. Это может спровоцировать развитие инсулинорезистентности.

Ранее эндокринолог Наталья Подпругина рассказала, что людям с сахарным диабетом нужны умеренные физические нагрузки. Перед тем как начать заниматься спортом, им следует проконсультироваться с лечащим врачом.