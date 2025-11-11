Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 16:46

Врач рассказала, как правильно заниматься спортом при сахарном диабете

Врач Подпругина: людям с сахарным диабетом нужны умеренные физические нагрузки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Людям с сахарным диабетом нужны умеренные физические нагрузки, заявила Pravda-nn.ru эндокринолог Наталья Подпругина. Перед тем как начать заниматься спортом, им следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Опасность заключается в том, что физические нагрузки чрезмерно высокой степени интенсивности могут вызвать у диабетика гипогликемию — патологическое состояние, которое характеризуется низким уровнем содержания глюкозы в крови, — предупредила Подпругина.

Она добавила, что во время занятий спортом диабетикам необходимо отслеживать уровень глюкозы в крови. При частом снижении или повышении этого показателя рекомендуется обратиться к специалисту для коррекции лечения.

Ранее врач Ольга Чиркова заявила, что жажда и обильное мочеиспускание могут стать первым признаком сахарного диабета. По ее словам, плохо заживающие раны и постоянная усталость также могут сигнализировать о заболевании.

врачи
спорт
здоровье
заболевания
