Врач рассказала, как правильно заниматься спортом при сахарном диабете Врач Подпругина: людям с сахарным диабетом нужны умеренные физические нагрузки

Людям с сахарным диабетом нужны умеренные физические нагрузки, заявила Pravda-nn.ru эндокринолог Наталья Подпругина. Перед тем как начать заниматься спортом, им следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Опасность заключается в том, что физические нагрузки чрезмерно высокой степени интенсивности могут вызвать у диабетика гипогликемию — патологическое состояние, которое характеризуется низким уровнем содержания глюкозы в крови, — предупредила Подпругина.

Она добавила, что во время занятий спортом диабетикам необходимо отслеживать уровень глюкозы в крови. При частом снижении или повышении этого показателя рекомендуется обратиться к специалисту для коррекции лечения.

