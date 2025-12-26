В 11:48 по часовому поясу Москвы Луна сегодня даст старт 8-м суткам цикла. Закончатся они завтра около полудня.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна сегодня начинает вторую четверть растущей фазы и находится под безраздельным управлением настойчивого и упорного Овна.

Общая характеристика дня

Трудный день, когда каждый сможет увидеть, где он совершил ошибку. Всплывут все дела, которые вы когда-то отложили в долгий ящик или махнули на них рукой. Вероятно множество непредвиденных происшествий.

Фаза Луны сегодня, 26 декабря: прячемся от начальства, ищем ошибки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Здоровье и красота

Хороший день, чтобы заняться своим телом — пересмотреть рацион, отказаться от тяжелой и вредной пищи. Не стоит запускать и болезни — на начальной стадии вылечить их будет гораздо проще и дешевле. Хороший день для посещения салона красоты и экспериментов с внешностью.

Свадьба и любовь

День не годится для заключения брака. В общении с близкими и родными учтите свои прошлые ошибки. А если чувствуете за собой вину, попросите прощения.

Природа

Хороший день для рыбалки. Однако, во избежание непредвиденных ситуаций, для отдыха лучше выбирать водоемы в черте города. Садоводы и любители животных сегодня могут заняться уборкой на территории их подопечных.

Бизнес и финансы

Из расписания на день лучше убрать все дела, которые не обязательно реализовать сегодня. Держитесь подальше от начальства или власть имущих. Крупные сделки лучше отложить, а финансы расходовать только на мелкие неотложные нужды. А вот в судебных делах сегодня ожидается успех.