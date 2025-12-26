Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 декабря 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 декабря 2025 года

Конец декабря всегда наполнен особым настроением. Праздничная суета постепенно сменяется тишиной, появляется время оглянуться назад и вспомнить, чем примечателен именно этот день. 26 декабря объединяет в себе международные и необычные праздники, церковные даты и важные исторические события. Если вы задаетесь вопросом, какой сегодня день, этот обзор поможет взглянуть на дату шире и интереснее.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Этот день связан не только с зимними каникулами, но и с профессиональными и традиционными поводами для поздравлений. Разбираясь, какие праздники отмечают 26 декабря, можно найти неожиданные и любопытные поводы.

Международный день крупье

Праздник посвящен людям, которые работают за игровыми столами и создают атмосферу азарта и напряжения. Это день мастерства, внимательности и самообладания, ведь именно от крупье во многом зависит настроение игроков и общее впечатление от игры.

День подарков

Этот день известен во многих странах как логичное продолжение рождественских торжеств. В это время принято делиться теплом, благодарить близких и радовать друг друга небольшими, но искренними знаками внимания. Именно поэтому, отвечая на вопрос, что отмечают сегодня в мире, часто вспоминают эту добрую традицию.

Необычные праздники и памятные события

Помимо официальных дат, 26 декабря радует множеством неформальных поводов. Необычные праздники в мире делают этот день особенно живым, человечным и немного ироничным.

День нытика

Неожиданный праздник, который словно официально разрешает пожаловаться на жизнь, усталость и мелкие неудачи. В этот день можно без чувства вины выпустить эмоции и посмотреть на свои проблемы с юмором.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздник глубокого снега

Этот день посвящен настоящей зиме с сугробами, хрустом под ногами и морозным воздухом. Он напоминает о прогулках, детских играх и ощущении уюта, которое дарит снежная погода.

День охоты на сны

Праздник с философским оттенком, связанный с вниманием к внутреннему миру и подсознанию. Он вдохновляет прислушаться к своим снам, искать в них подсказки и просто дать себе время для размышлений.

День благодарственного письма

Теплая и душевная дата, напоминающая о важности слов благодарности. В этот день принято писать письма или сообщения тем, кому хочется сказать спасибо за поддержку, заботу или добрые поступки.

День карамельной трости

Сладкий и уютный праздник, ассоциирующийся с зимними традициями и детством. Карамельная трость давно стала символом праздничного настроения, радости и простых удовольствий, которые согревают в холодные дни.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для верующих этот день также имеет особое значение. Церковные праздники сегодня посвящены памяти нескольких святых, чьи жизни стали примером стойкости и веры.

Православная церковь чтит мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за христианскую веру. Также вспоминают преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского, известного своим подвижничеством, преподобного Мардария, затворника Печерского, и преподобного Арсения Латрийского, игумена. Для многих это не просто религиозный праздник, а день молитвы и размышлений.

Памятные даты и события: что произошло 26 декабря в разные годы?

История этой даты насыщена важными поворотами. Исторические события сегодня охватывают сразу несколько эпох.

В 1825 году на престол взошел император Николай I, а в Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов.

В 1919 году был принят декрет о ликвидации безграмотности, который изменил судьбу миллионов людей.

В 1943 году в Баренцевом море был потоплен германский крейсер «Шарнхорст».

Кроме того, в разные годы 26 декабря были связаны с запуском станции «Салют-4», посадкой корабля «Союз-13» и началом эксплуатации самолета Ту-144.

Кто родился и кто умер 26 декабря?

Этот день подарил миру людей, оставивших заметный след в истории и культуре.

26 декабря 1893 года родился Мао Цзэдун — одна из самых противоречивых фигур XX века, основатель Китайской Народной Республики, человек, который объединил страну, но оставил сложное и неоднозначное наследие.

В 1949 году родился Михаил Боярский — актер, певец и народный артист, ставший символом целой эпохи и любимцем миллионов зрителей.

В 1963 году появился на свет Ларс Ульрих, барабанщик и один из основателей легендарной рок-группы, повлиявшей на мировую музыку.

В этот день ушли из жизни советский олимпийский чемпион по боксу Владимир Сафронов, 38-й президент США Джеральд Форд и французский предприниматель Ив Роше, создатель известной косметической компании.

26 декабря — это день, в котором переплетаются традиции, вера, история и простые человеческие радости. Если вы задумывались, какой сегодня праздник, или хотели узнать, что отмечают сегодня в России, эта дата точно заслуживает внимания и спокойного осмысления.