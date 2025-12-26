Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 01:41

Киевскую область потрясли взрывы

В Киевской области были слышны звуки взрывов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На территории Киевской области Украины прозвучали мощные взрывы, передает пресс-служба местной военной полиции. Отмечается, что власти объяснили происходящее активной работой систем ПВО.

Администрация призвала местных жителей воздержаться от публикации фото и видео с места событий. В самой Киевской области, а также в шести других регионах была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Харькове прогремел взрыв на северо-востоке Украины. Подробности журналисты не уточнили. Также не указано, что находится рядом с местом и где раздался хлопок. Информации о разрушениях не поступало.

До этого в Одессе прозвучал мощный взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Сирена была активирована во всей области. 14 ноября взрыв произошел на энергетическом объекте в Одессе. По словам главы областной госадминистрации Олега Кипера, из-за ЧП возникли пожары, но спасатели оперативно локализовали возгорание.

Кроме того, военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии для NEWS.ru заявил, что Вооруженные силы России будут освобождать Харьков, поскольку этот город исторически является русским. По его словам, Харьков также должен войти в состав приграничной буферной зоны.

Киевская область
взрывы
Украина
сирены
