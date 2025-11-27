День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 15:10

«История не окончена»: военэксперт раскрыл будущее Харькова

Военэксперт Матвийчук: ВС России будут освобождать Харьков как русский город

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Вооруженные силы РФ будут освобождать Харьков, поскольку он является исконно русским городом, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, этот населенный пункт также должен войти в приграничную буферную зону, о создании которой ранее говорил президент России Владимир Путин.

Харьков и Харьковская область находится в зоне российского приграничья. Согласно той доктрине, которую озвучил наш президент, мы будем создавать буферную зону. Харьков входит в нее. Будем ли мы освобождать город? Это будет зависеть от существующей обстановки. Я думаю, что при более-менее хорошей ситуации, мы будем брать Харьков. Ввиду того, что это тоже русский город, это Слобожанщина, которая когда-то была отдана Украине. Так что я думаю, история Харькова еще не окончена, — пояснил Матвийчук.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в подразделениях ВСУ, развернутых в Харьковской области, наблюдается открытое неповиновение. По его словам, солдаты саботируют приказы командования и отказываются выполнять боевые задачи, ссылаясь на критическую нехватку ресурсов.

Харьков
Россия
Украина
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
