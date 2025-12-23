Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 06:09

В Харькове прогремел мощный взрыв

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru


Взрыв прогремел в Харькове на северо-востоке Украины, передал украинский телеканал «Общественное». Подробности журналисты не уточнили.

Также не указано, что находится рядом с местом и где раздался хлопок. Информации о разрушениях не поступало.

Ранее в Шатуре ликвидировали пожар на ГРЭС после падения обломков дронов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, прежде всего аварийные службы восстанавливают теплоснабжение объектов здравоохранения и пансионата для пожилых, для этого на место доставили 20 блочно-модульных котельных.

До этого в Одессе прозвучал мощный взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Сирена была активирована во всей области. 14 ноября взрыв произошел на энергетическом объекте в Одессе. По словам главы областной госадминистрации Олега Кипера, из-за ЧП возникли пожары, но спасатели оперативно локализовали возгорание.

Тем временем военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии для NEWS.ru заявил, что Вооруженные силы России будут освобождать Харьков, поскольку этот город исторически является русским. По его словам, Харьков также должен войти в состав приграничной буферной зоны.

Харьков
взрывы
хлопки
Украина
