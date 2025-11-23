Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 22:58

В Шатуре потушили пожар на ГРЭС после атаки ВСУ

Воробьев: в Шатуре ликвидировали пожар на ГРЭС после падения БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В Шатуре ликвидировали пожар на ГРЭС после падения обломков дронов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. По его словам, прежде всего аварийные службы восстанавливают теплоснабжение объектов здравоохранения и пансионата для пожилых, для этого на место доставили 20 блочно-модульных котельных.

По ситуации в Шатуре. Электричество, холодная вода и канализация работают в штатном режиме. Пожар на ГРЭС ликвидирован, — написал он.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Шатурскую ГРЭС с помощью беспилотников. Как указал Воробьев, электроснабжение оперативно переключили на резервные линии. В округ были направлены передвижные блочно-модульные котельные для поддержания теплоснабжения. Глава округа и все службы оперативно выехали на место.

После этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что атакой на Шатурскую ГРЭС и другие объекты на территории России ВСУ пытались сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта и план лидера США Дональда Трампа. Он не исключил, что украинский президент Владимир Зеленский таким способом пытается повлиять на позицию американцев.

Андрей Воробьев
Москва
Подмосковье
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый мэр Нью-Йорка рассказал, как прошла встреча с «деспотом» Трампом
Умер легендарный футболист сборной СССР
«Серебряная пуля»: в Раде оценили план Трампа по Украине
В Шатуре потушили пожар на ГРЭС после атаки ВСУ
Пушков раскрыл, почему Зеленский боится говорить о мирном плане Трампа
На курортах Краснодарского края объявили угрозу атаки дронов
Дуров оценил теорию о причастности Франции к смерти Кирка
Очевидцы сообщили о пяти новых взрывах вблизи Анапы и Новороссийска
Мощный взрыв оставил Павлоград без электричества
Собчак публично извинилась перед Михалковым
Болсонару объяснил повреждение электронного браслета неочевидной причиной
Раскрыт главный выигрыш России от нового плана США
В Центральном университете назвали виновника отравлений
Толстосумы-гурманы включили в рацион мясо лемуров и сократили их популяцию
Адвокат предупредила об опасности парковки в зеленых зонах
Госсекретарь США назвал РФ «частью уравнения» в урегулировании на Украине
В Харькове возникли проблемы со светом
От Украины потребовали официально принять план США
Европу обвинили в желании сорвать урегулирование на Украине
В Минобороны доложили о количестве не долетевших до цели вражеских дронов
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.