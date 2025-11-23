В Шатуре потушили пожар на ГРЭС после атаки ВСУ Воробьев: в Шатуре ликвидировали пожар на ГРЭС после падения БПЛА

В Шатуре ликвидировали пожар на ГРЭС после падения обломков дронов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. По его словам, прежде всего аварийные службы восстанавливают теплоснабжение объектов здравоохранения и пансионата для пожилых, для этого на место доставили 20 блочно-модульных котельных.

По ситуации в Шатуре. Электричество, холодная вода и канализация работают в штатном режиме. Пожар на ГРЭС ликвидирован, — написал он.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Шатурскую ГРЭС с помощью беспилотников. Как указал Воробьев, электроснабжение оперативно переключили на резервные линии. В округ были направлены передвижные блочно-модульные котельные для поддержания теплоснабжения. Глава округа и все службы оперативно выехали на место.

После этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что атакой на Шатурскую ГРЭС и другие объекты на территории России ВСУ пытались сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта и план лидера США Дональда Трампа. Он не исключил, что украинский президент Владимир Зеленский таким способом пытается повлиять на позицию американцев.