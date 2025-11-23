Названа реальная цель атаки ВСУ на Шатурскую ГРЭС

Атакой на Шатурскую ГРЭС и другие объекты на территории России Вооруженные силы Украины пытались сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта и план президента США Дональда Трампа, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он не исключил, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский таким способом пытается повлиять на позицию американцев.

Конечно, ВСУ будут [пытаться усилить атаки по территории РФ и сорвать переговоры и план Трампа]. Ночь сегодня также прошла неспокойно, основное внимание было приковано на Крым и Брянскую область. Это у них постоянные два направления, которые практически каждый день подвергаются атакам. Будут пытаться прорываться в Подмосковье и Москву. Это будет продолжаться. Зеленскому и Западу надо поддерживать свое реноме. Может быть, они считают это каким-то бонусом перед уточнением своих позиций по плану Трампа, — объяснил Дандыкин.

Военэксперт добавил, что российская приграничная территория пока находится в зоне риска. Он допустил, что ВСУ продолжат атаки беспилотниками, а также могут попытаться устроить диверсии.

Наша приграничная территория будет оставаться в зоне риска. На все у ВСУ сил уже не хватает, поэтому пытаются выборочно [атаковать]. На Крым. Москву постоянно. Беспилотниками будут пытаться атаковать. Может быть, даже и диверсантов запускать. Те, которые где-то замаскировались, или те завербованные мерзавцы, которых еще не выловили. Как все будет развиваться, станет более ясно где-то на следующей неделе, — резюмировал Дандыкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС с помощью беспилотников. По его словам, электроснабжение оперативно переключили на резервные линии.