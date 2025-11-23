Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 10:41

Названа реальная цель атаки ВСУ на Шатурскую ГРЭС

Военэксперт Дандыкин: атакой на Шатурскую ГРЭС ВСУ пытались сорвать план Трампа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Атакой на Шатурскую ГРЭС и другие объекты на территории России Вооруженные силы Украины пытались сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта и план президента США Дональда Трампа, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он не исключил, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский таким способом пытается повлиять на позицию американцев.

Конечно, ВСУ будут [пытаться усилить атаки по территории РФ и сорвать переговоры и план Трампа]. Ночь сегодня также прошла неспокойно, основное внимание было приковано на Крым и Брянскую область. Это у них постоянные два направления, которые практически каждый день подвергаются атакам. Будут пытаться прорываться в Подмосковье и Москву. Это будет продолжаться. Зеленскому и Западу надо поддерживать свое реноме. Может быть, они считают это каким-то бонусом перед уточнением своих позиций по плану Трампа, — объяснил Дандыкин.

Военэксперт добавил, что российская приграничная территория пока находится в зоне риска. Он допустил, что ВСУ продолжат атаки беспилотниками, а также могут попытаться устроить диверсии.

Наша приграничная территория будет оставаться в зоне риска. На все у ВСУ сил уже не хватает, поэтому пытаются выборочно [атаковать]. На Крым. Москву постоянно. Беспилотниками будут пытаться атаковать. Может быть, даже и диверсантов запускать. Те, которые где-то замаскировались, или те завербованные мерзавцы, которых еще не выловили. Как все будет развиваться, станет более ясно где-то на следующей неделе, — резюмировал Дандыкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС с помощью беспилотников. По его словам, электроснабжение оперативно переключили на резервные линии.

Московская область
ВСУ
Россия
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Бабушки под влиянием мошенников» вышли на авторынок
Наступление ВС РФ на Харьков 23 ноября: десятки трупов, ВСУ «гасят» своих
«Противник цепляется»: глава ДНР о тактике ВСУ на одном из направлений
Сотни тысяч украинцев рискуют получить в США только «птичьи права»
Ученые обнародовали рейтинг ведущих морских держав
Названы страны с наибольшими запасами золота в мире
Начальник выпил пива и зарезал сотрудницу во время застолья
В российском подполье сообщили об освобождении Красноармейска
Порядка тысячи украинских бойцов оказались брошенными на погибель
Погода в Москве в воскресенье, 23 ноября: ждем снежную бурю?
Стало известно о жертвах массового ДТП в Удмуртии
«До -40 градусов»: Вильфанд назвал регионы, которые ждет резкое похолодание
Россия скорбит после смерти звезды «Севастопольского вальса»
Успешный дебют Романова: как «Спартак» победил ЦСКА в дерби всея Руси
Губернатор рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС
Родителей предупредили о рисках самоназначения витаминов детям
Более 100 млн рублей разлетелось по карманам при возведении погранперехода
Двое техасцев планировали превратить гаитянский остров в гарем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 ноября: где сбои в России
Стало известно, когда США могут передать Украине Tomahawk
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.