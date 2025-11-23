Международный муниципальный форум стран БРИКС
ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС с помощью беспилотников

Губернатор Воробьев: на Шатурскую ГРЭС была совершена атака украинских БПЛА

ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС с помощью беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, электроснабжение оперативно переключили на резервные линии. В округ направлены передвижные блочно-модульные котельные для поддержания теплоснабжения. Глава округа и все службы работают на месте. Ситуация находится под контролем, угрозы для населения нет, подчеркнул губернатор.

Сегодня утром на Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу, — отметил он.

Утром 23 ноября в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. По данным ведомства, 36 БПЛА уничтожили над акваторией моря, по 10 и 9 — над Крымом и Брянской областью соответственно, еще семь — над территорией Воронежской области.

Московская область
БПЛА
атаки
ГРЭС
