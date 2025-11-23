Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 07:50

Силы ПВО за ночь ликвидировали 75 украинских БПЛА в российском небе

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 75 украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 36 БПЛА уничтожили над акваторией моря, по 10 и 9 — над Крымом и Брянской областью соответственно, еще семь — над территорией Воронежской области.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппарата, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по четыре и три беспилотника над Краснодарским краем и Смоленской областью. По два БПЛА сбили над территориями Московского региона и Белгородской области, по одному — над Калужской и Рязанской областями.

Утром 19 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 65 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. По данным ведомства, 16 БПЛА уничтожили над Черным морем, по 14 — над территориями Воронежской области и Краснодарского края, еще 11 и девять БПЛА сбили над Белгородской областью и акваторией Азовского моря. Один беспилотник устранили над Брянской областью.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Минобороны РФ
атаки
БПЛА
ВСУ
