Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 07:20

Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских БПЛА в российском небе

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 65 украинских БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 65 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 16 БПЛА уничтожили над Черным морем, по 14 — над территориями Воронежской области и Краснодарского края, еще 11 и девять БПЛА сбили над Белгородской областью и акваторией Азовского моря. Один беспилотник устранили над Брянской областью.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 18 ноября текущего года до 7:00 мск 19 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов, — сказано в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Утром 17 ноября в Министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 36 украинских беспилотников над регионами РФ. По данным ведомства, 14 и восемь БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тамбовской областей, пять — над территорией Ульяновской области, еще четыре и три БПЛА сбили над Воронежской и Орловской областями. По одному беспилотнику ликвидировали над территориями Нижегородской и Тульской областей, подчеркнули в министерстве.

атаки
ВСУ
БПЛА
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Москвы оштрафовал известную певицу-иноагента
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 ноября: инфографика
«Лучше, чем пехотинцы»: на Украине хотят мобилизовать новую категорию людей
Губернатор вышел на связь после отражения атаки БПЛА в российском регионе
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 ноября
На Украине начали перекрывать дороги и жечь блокпосты
Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских БПЛА в российском небе
Курица по-узбекски — сочная, пряная, тает во рту: пряный восточный маринад
Стало известно, какие бронежилеты ГК «Пикет» поставила Минобороны
Крупный пожар в Японии уничтожил 170 домов
Терапевт рассказала, кому грозят вши в первую очередь
Axios: США проводят тайные консультации с Россией по Украине
Тренер рассказала, кому противопоказаны скручивания на пресс
Сирены гремели по всей Украине
Евросоюз все чаще начал выбирать российские лекарства
Министр армии США прибыл на Украину с необъявленным визитом
Беременная кошка во сне: толкование видения для женщин и мужчин
Мощный удар «Урагана» не оставил шанса ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 ноября
Звездный стилист ответила, как одеться на Новый год для привлечения удачи
Командование ВСУ оголило харьковское приграничье
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.