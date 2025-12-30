Полиция задержала мужчину после избиения знакомых арматурой под Петербургом

В Ленинградской области полиция задержала 22-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в нападении на знакомых с металлической арматурой, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на МВД России. Инцидент случился в ночное время на улице Ленинградское шоссе.

По версии следствия, задержанный встретился с 20-летней женщиной и 21-летним мужчиной для обсуждения конфликта. Во время разговора спор перерос в потасовку. Подозреваемый, подобрав с земли кусок арматуры, нанес удары обоим оппонентам и скрылся.

Оба пострадавших были доставлены в больницу. После оказания помощи женщину выписали, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Мужчина с тяжелой черепно-мозговой травмой находится в реанимации. Подозреваемого оперативно задержали на Никольской улице. Предмет, использованный в качестве орудия, изъяли. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения для задержанного.

