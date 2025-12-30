Мужчина получил ножевые ранения в центре Петербурга

На Итальянской улице мужчине нанесли ножевые ранения, сообщает «Петербург2» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пострадавшего доставили в больницу.

В ведомстве рассказали, что конфликт между мужчинами произошел ночью в парадной хостела из-за того, что один из них устроился спать в коридоре. Уточняется, что один из фигурантов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Орудие преступления было изъято на месте. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина в Екатеринбурге, представившись «смотрящим за районом», напал с ножом на сотрудника пункта выдачи заказов. После отказа передать деньги из кассы он ударил работника рукояткой холодного оружия.