«Смотрящий» за районом устроил разбой с ножом в Екатеринбурге В Екатеринбурге пьяный мужчина напал с ножом на сотрудника пункта выдачи

Пьяный мужчина в Екатеринбурге, представившись «смотрящим» за районом, напал с ножом на сотрудника пункта выдачи заказов, сообщает городское управление МВД. После отказа передать деньги из кассы он ударил работника рукояткой холодного оружия. Работнику ПВЗ удалось забежать на рабочее место и запереть дверь, а злоумышленник, не получив требуемое, скрылся, но был задержан полицейскими.

В настоящее время в отношении фигуранта следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что 5 декабря в школе № 40 города Курск учащийся девятого класса ударил ножом своего одноклассника прямо на уроке. Пострадавший подросток самостоятельно добрался до медицинского кабинета, после чего был госпитализирован в детскую больницу и прооперирован. По последним данным, жизни школьника ничего не угрожает.

Кроме того, ученик автошколы напал с ножом на своего инструктора в Москве вечером 16 декабря. По предварительной версии, нападавший был недоволен результатами экзамена в ГИБДД и обвинил в неудаче 41-летнего педагога, после чего дважды ударил его ножом и скрылся. Пострадавший с колото-резаными ранами груди и живота был доставлен в реанимацию.