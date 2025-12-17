В Москве ученик автошколы напал с ножом на инструктора

В Москве ученик автошколы напал с ножом на инструктора, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчину с открытыми ранами живота и грудной клетки доставили в реанимацию.

Инцидент произошел вечером 16 декабря. По предварительным данным, мужчина был недоволен результатами экзамена в ГАИ и обвинил в своей неудаче 41-летнего автоинструктора. В ходе возникшего конфликта ученик дважды ударил педагога ножом, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего оперативно госпитализировали.

Ученики характеризуют мужчину как спокойного и опытного инструктора. Подозреваемого в нападении задержали в тот же день.

Ранее сообщалось, что подросток атаковал школу утром 16 декабря. При нападении погиб ребенок. По предварительной информации, еще два человека получили ранения. СК возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Позже выяснилось, что девятиклассник мог случайно перепутать крыло и пойти не в ту часть здания. Отец одной из школьниц заявил, что у его дочери утром должен был быть урок с той учительницей, которую разыскивал вооруженный подросток.