Автомобиль Следственного комитета РФ около школы «Успенская СОШ» в поселке Горки-2 под Одинцово Московской области, где произошло нападение школьника на учеников и охранника

Стало известно, что спасло жизнь учительнице из Одинцово Ворвавшийся с ножом в школу в Одинцово подросток перепутал крыло

Девятиклассник, который напал на детей в школе в Одинцово, мог случайно перепутать крыло и пойти не в ту часть здания, заявил Telegram-каналу «Осторожно, новости» отец одной из школьниц. По словам мужчины, у его дочери утром должен был быть урок с той учительницей, которую разыскивал вооруженный подросток.

Они сидели классом перед математикой, учительница еще не подошла. Он мог зайти к ним в класс, там была моя дочь. Но он перепутал крыло школы, просто ушел не туда. Так даже страшно, что могло бы произойти в этом классе. В итоге вместе с учителями ученики убежали, — сообщил мужчина.

По признанию собеседника, дочь плохо знала нападавшего, так как он только год назад перевелся в новую школу. Мужчина добавил, что разыскиваемая преступником учительница работала завучем.

Ранее стало известно, что задержанный 15-летний подросток, подозреваемый в нападении на школу в Одинцово, дал признательные показания. Уточняется, что он рассказал, как готовился к преступлению. Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.