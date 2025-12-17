Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 12:09

Стало известно, что спасло жизнь учительнице из Одинцово

Ворвавшийся с ножом в школу в Одинцово подросток перепутал крыло

Автомобиль Следственного комитета РФ около школы «Успенская СОШ» в поселке Горки-2 под Одинцово Московской области, где произошло нападение школьника на учеников и охранника Автомобиль Следственного комитета РФ около школы «Успенская СОШ» в поселке Горки-2 под Одинцово Московской области, где произошло нападение школьника на учеников и охранника Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Девятиклассник, который напал на детей в школе в Одинцово, мог случайно перепутать крыло и пойти не в ту часть здания, заявил Telegram-каналу «Осторожно, новости» отец одной из школьниц. По словам мужчины, у его дочери утром должен был быть урок с той учительницей, которую разыскивал вооруженный подросток.

Они сидели классом перед математикой, учительница еще не подошла. Он мог зайти к ним в класс, там была моя дочь. Но он перепутал крыло школы, просто ушел не туда. Так даже страшно, что могло бы произойти в этом классе. В итоге вместе с учителями ученики убежали, — сообщил мужчина.

По признанию собеседника, дочь плохо знала нападавшего, так как он только год назад перевелся в новую школу. Мужчина добавил, что разыскиваемая преступником учительница работала завучем.

Ранее стало известно, что задержанный 15-летний подросток, подозреваемый в нападении на школу в Одинцово, дал признательные показания. Уточняется, что он рассказал, как готовился к преступлению. Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Одинцово
подростки
ножи
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле подвели итоги премии «Марка №1 в России»
Пушков рассказал, может ли Украина потерять союзника в лице Польши
В Европе примут окончательное решение по Украине и активам России
Прохожие спасли девочку-подростка от душителя
В Бангкоке задержали вербовщика скам-центров с рабынями-россиянками
Стали известны новые детали по резонансному делу футболиста Ерошевича
«Остров Мечты» напомнил о скором запуске серии шоу «История игрушек»
В России анонсировали новый закон о дипфейках
Чехия отказала Украине в чрезвычайных гарантиях
The Rolling Stones пришлось отменить тур
Расстегнул ширинку в роще и угодил за решетку: эксгибиционисту дали 13 лет
Врач дала советы, как избежать заражения гонконгским гриппом
Диверсанты под Белгородом, семья шпионов: как ВСУ атакуют Россию 17 декабря
Раскрыта новая схема мошенников с билетами на ЧМ по футболу
В российском регионе из-под земли забил фонтан воды
В Госдуме оценили идею лишать пенсии граждан-тунеядцев
Политолог объяснил природу слухов о новых жестких санкциях США против РФ
Когда брать отпуск в 2026 году выгоднее: чтобы больше денег или дней
Минимальные баллы ЕГЭ: сколько нужно для поступления в вуз, предметы
Морозы до минус 40? Какая погода будет в Москве, прогноз на декабрь
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.