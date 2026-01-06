Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 11:36

Девочка пришла к соседу зарядить телефон и ее изнасиловали

В ЮАР пара молодых людей изнасиловали 14-летнюю девочку и сбежали

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В ЮАР два молодых человека изнасиловали 14-летнюю девочку, когда она заряжала у соседа свои телефоны, передает IOL. Подросток обратилась к мужчине за помощью, и тот разрешил ей войти в дом, пока сам занимался готовкой на улице.

В какой-то момент в комнату вошли двое молодых людей — 17-летний и 21-летний, которые были знакомы с соседом пострадавшей. Они забрали у несовершеннолетней устройства и отнесли их в спальню, заявив, что собираются их зарядить. Девочка последовала за ними, но в спальне пьяные юноши напали на нее и изнасиловали, после чего скрылись.

Позже полиции удалось поймать насильников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Бельгии девушка стала жертвой двойного изнасилования. Несмотря на то что она обратилась в полицейский участок на следующее утро, сотрудники не приняли ее заявление из-за праздников. Это привело к потере драгоценного времени для сбора доказательств. Жертва получила помощь в Центре поддержки жертв сексуального насилия, который рекомендовал ей обратиться в суд.

