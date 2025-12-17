Новый год-2026
17 декабря 2025 в 00:28

Напавший на школу в Одинцово подросток дал признательные показания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Задержанный 15-летний подросток, подозреваемый в нападении на школу в Одинцово, дал признательные показания, сообщили в пресс-службе СК РФ. Уточняется, что он рассказал, как готовился к преступлению.

Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы. <…> Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего, — сказано в материале.

Мальчик атаковал школу утром 16 декабря. При нападении погиб ребенок. По предварительной информации, еще два человека получили ранения. СК возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Ранее стало известно, что подросток, напавший на Успенскую школу, планировал убить конкретную учительницу. Юноша искал преподавателя по всем кабинетам. Мальчик зашел в один из классов и сказал, что ищет учительницу, но имя вспомнить не смог.

Уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова призвала запретить публикацию видео и фото нападения на Успенскую школу. Она подчеркнула, что кадры должны использоваться только правоохранительными органами.

Одинцово
нападения
школы
допросы
