Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 14:41

В «Газпроме» предупредили об истощении европейских газовых хранилищ

«Газпром»: запасы газа в европейских хранилищах упали до отметки менее 60%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Уровень газа в хранилищах Европы упал до менее чем 60%, сообщили в Telegram-канале «Газпрома». В прошлом году аналогичный показатель фиксировали в третьей декаде января, подчеркнули в компании.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 4 января заполненность европейских ПХГ составляет 59,9%. Прошлой зимой такой уровень был зафиксирован в третьей декаде января, — уточнили в «Газпроме».

Ранее стало известно, что европейские страны в праздничные дни продолжают рекордными темпами истощать запасы газа в своих подземных хранилища. 24, 25 и 26 декабря были зафиксированы максимальные для этих дат суточные объемы отбора газа за всю историю наблюдений, что нехарактерно для периода, когда потребление традиционно снижается, сообщали в «Газпроме».

Также в компании рассказывали, что газовые запасы Прибалтики находятся в критическом состоянии, так как Инчукалнское подземное хранилище опустошено более чем наполовину. По состоянию на 25 декабря его заполненность снизилась до 49,5%, что достигло уровня, зафиксированного лишь в середине февраля прошлого отопительного периода, что создает угрозу для стабильного снабжения региона зимой.

Газпром
Европа
хранилища
запасы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эмоционально очень тяжело»: Тутберидзе высказалась о скандале с Валиевой
«Пока ты не вернешься»: сын Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу
Российские хирурги спасли девушку с редкой патологией сосудов
В России назвали возможную дату энергетического кризиса
В Польше фразой «один за всех» ответили на слова Трампа о Гренландии
Россиянам дали советы по укреплению брака во время новогодних праздников
Певица Семенова развенчала слух о былой влиятельности Пугачевой на эстраде
В «Газпроме» предупредили об истощении европейских газовых хранилищ
Госдеп США призвал «не играть» с Трампом на русском языке
Стало известно, как распознать мошеннический сайт-двойник
Атака на курского священника, гибель мирных: как ВСУ атакуют РФ 6 января
ЕС отказался признавать легитимность новых властей Венесуэлы
«Считаем их нашими»: в России высказались о выходе страны из ВОЗ и ВТО
В Госдуме рассказали, какую работу пенсионеры могут выполнять на дому
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 6 января, фото, видео
В Госдуме ответили, может ли Россия объединиться с США ради снятия санкций
Психолог объяснила, почему зумеры стали чаще изолироваться от общества
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Погода в Москве в среду, 7 января: ждать ли снегопада и сильных морозов
Помощник Жириновского раскрыл его прогноз по СВО на Украине
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.