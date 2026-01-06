В «Газпроме» предупредили об истощении европейских газовых хранилищ «Газпром»: запасы газа в европейских хранилищах упали до отметки менее 60%

Уровень газа в хранилищах Европы упал до менее чем 60%, сообщили в Telegram-канале «Газпрома». В прошлом году аналогичный показатель фиксировали в третьей декаде января, подчеркнули в компании.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 4 января заполненность европейских ПХГ составляет 59,9%. Прошлой зимой такой уровень был зафиксирован в третьей декаде января, — уточнили в «Газпроме».

Ранее стало известно, что европейские страны в праздничные дни продолжают рекордными темпами истощать запасы газа в своих подземных хранилища. 24, 25 и 26 декабря были зафиксированы максимальные для этих дат суточные объемы отбора газа за всю историю наблюдений, что нехарактерно для периода, когда потребление традиционно снижается, сообщали в «Газпроме».

Также в компании рассказывали, что газовые запасы Прибалтики находятся в критическом состоянии, так как Инчукалнское подземное хранилище опустошено более чем наполовину. По состоянию на 25 декабря его заполненность снизилась до 49,5%, что достигло уровня, зафиксированного лишь в середине февраля прошлого отопительного периода, что создает угрозу для стабильного снабжения региона зимой.