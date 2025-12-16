Новый год-2026
16 декабря 2025 в 10:19

Стало известно о жертве нападения на школу в Подмосковье

Baza: один ребенок погиб при нападении на школу в поселке Горки-2

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Один ребенок погиб в результате нападения в школе подмосковного поселка Горки-2, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, еще два человека получили ранения.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что ученик, предположительно, устроил поножовщину в школе в подмосковном Одинцово. По его информации, инцидент произошел в Успенской средней общеобразовательной школе в элитном поселке Горки-2. По предварительным данным, ученик вывел из строя охранника, а затем набросился на других школьников.

До этого Следственный отдел Красногвардейского района Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело после нападения школьника на учительницу. Юноша пришел исправлять оценку за контрольную. Когда педагог отвернулась, он ударил ее ножом. Потерпевшую госпитализировали.

Кроме того во Владивостоке возбудили дело о хулиганстве против группы подростков, которые систематически досаждали пожилой женщине — бывшей учительнице. Несовершеннолетние шумели в подъезде, стучали в окна и двери ее квартиры, а также оставляли надписи на стенах.

