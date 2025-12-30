Нападение на школу в Адыгее: кто хотел устроить теракт, есть ли след Киева

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одной из школ Адыгеи. Что там произошло, кто пытался устроить нападение, что известно о заказчиках?

Что известно о попытке совершить теракт в Адыгее

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с задержанием мужчины, который собирался устроить нападение на одну из школ в Адыгее.

На видео сотрудники ФСБ задерживают двух человек, сидевших в автомобиле около школы. О втором мужчине ничего не известно. Из машины были изъяты десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, холодное оружие и флаг террористической организации.

Кем был второй мужчина, задержанный в ходе операции, не сообщается. ФСБ упоминает задержание только одного человека.

Кто устроил теракт в Адыгее, что о нем известно

Как сообщили в ФСБ, задержанный оказался мигрантом из одной из стран Центральной Азии. По данным спецслужб, он является сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации.

Для совершения нападения он приехал в Майкоп. Имя подозреваемого не называется.

Что стало мотивом для атаки, есть ли след Киева

Задержанный приезжий рассказал, что собирался напасть на школу и поджечь новогоднюю елку. Такие указания он получил через Сеть.

«Приехал сюда, в Майкоп. На меня вышли в Telegram, написали, чтобы я в школе елку поджег. И сказали изготовить „коктейли“, чтобы елку поджечь. И потом из города уехать», — сказал задержанный.

В Сети предположили, что задержанный поджигатель мог стать «дропом» СБУ и получил указания от украинских кураторов. Ранее люди, ставшие жертвами мошенников и вымогателей, по указаниям с Украины совершали многочисленные поджоги и хулиганские действия, направленные на создание паники в обществе.

Следственное подразделение УФСБ России по Республике Адыгея завело уголовное дело по ст. 30 и ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).

