Атака на резиденцию Путина 29 декабря: последние новости, что сказали в МО РФ

Минобороны раскрыло детали атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области. Что стало известно к 30 декабря, какие страны осудили атаку, какую альтернативную версию предложил Алексей Арестович?

Что сказали в Минобороны РФ об атаке на резиденцию Путина

Вечером 29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что украинские военные предприняли воздушную атаку БПЛА на резиденцию президента России Владимира Путина. В ходе отражения атаки ВС РФ уничтожили 91 дрон.

Президент Украины Владимир Зеленский немедленно объявил атаку фейком. Его заявления подхватили СМИ-иноагенты, которые заявили, что сообщения о поражении 91 дрона над Новгородской областью якобы не соответствуют данным, приведенным военным ведомством утром 29 декабря.

Минобороны РФ дало разъяснение: атака на резиденцию президента РФ была, и был сбит 91 БПЛА, летевший в направлении Новгородской области: 49 над территорией Брянской области, один над Смоленской областью, и еще 41 на Новгородчине.

Лавров подчеркнул, что действия Киева не останутся без ответа. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова уточнила, что ответ не будет дипломатическим.

«Объекты и время ответного удара РФ уже определены», — заявил министр.

Минобороны РФ не комментировало информацию об ответном ударе России.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Какие страны осудили атаку Киева на Валдай, что сказал Трамп

За минувшую ночь и утро лидеры нескольких государств осудили атаку Киева на резиденцию Владимира Путина. При этом они не возлагали вину на украинскую сторону.

С осуждением выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выразивший беспокойство.

Аналогичное заявление сделал премьер Пакистана Шехбаз Шариф.

Правительство Никарагуа направило президенту Путину письмо с выражением поддержки, сообщили в Кремле. Ранее страна стала первой в Америке, кто признал новые регионы России.

Атаку также осудил президент Узбекистана Шавкат Мизиреев, который созвонился с Путиным вечером 29 декабря.

Путин также успел провести телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который осудил атаку.

Также с осуждением атаки выступило правительство Объединенных Арабских Эмиратов.

По сообщению Кремля, в ходе переговоров с Дональдом Трампом Путин информировал его об атаке. Американский лидер назвал это «ужасным».

«Одно дело — оскорблять. Другое дело — нападать на его дом. Сейчас не время для всего этого. И я узнал об этом сегодня от президента Путина. Меня это очень разозлило», — рассказал Трамп.

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Альтернативная версия: куда пытался ударить Киев

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович выступил с альтернативной версией по поводу атаки в Новгородской области. По его словам, целью была не резиденция Путина — однако атакованный объект настолько важный, что в Кремле предпочли его не называть. Он ссылается на источники на Западе.

«По их информации, удар был. Второе: это была не просто резиденция, это специальный объект, предназначенный для управления вооруженными силами РФ в случае ядерной войны. То есть по значению это как если бы кто-то атаковал „борт номер один“, президентский самолет США. Это спецобъект, это целый город с наружными сооружениями, подземными сооружениями и узлами связи», — утверждает Арестович.

По его словам, центр управления обороной РФ не пострадал.

«Почему россияне глубоко возмущены? Потому что это удар по центру управления ядерной триады в особый момент — во время крупномасштабного конфликта. Покушение на святая святых. И согласно российской ядерной доктрине, да и ядерной доктрине любого государства, имеющего ядерное оружие (ЯО), это повод для ядерного ответа», — утверждает Арестович.

Он назвал ситуацию «самой масштабной провокацией со времен Карибского кризиса». Киев устроил ее, чтобы сорвать возможность переговоров до тех пор, пока Трамп не потерпит поражение в США, утверждает бывший советник украинского президента, сбежавший с Украины.

В регионе в советские годы находился закрытый город Новгород-17, там производили первые ядерные бомбы, было их первое хранилище. Расформировано в конце 1980-х годов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Алексей Арестович Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чем должна Москва ответить на удар по Валдаю, реакции

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал жесткую реакцию на атаку в своем Telegram-канале.

»[Зеленский] пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Что ж, теперь, как минимум, ему придется прятаться до конца его никчемной жизни», — объявил Медведев.

Попытка покушения на главу государства является беспрецедентным шагом, который показывает, что киевский режим имеет террористический характер, заявил ряд военных Telegram-каналов.

«Зеленский пытался убить Путина. И это не фигура речи. Время было выбрано тоже неслучайно — сразу после переговоров в Мар-а-Лаго Трампа с Зеленским, где того склоняли к миру. Удар по президенту — это не что иное, как акт государственного терроризма, и должен получить соответствующую оценку без каких-либо эвфемизмов. Пора бы вспомнить про принцип „мочить в сортире“», — заявил автор канала «Тот самый Олень».

Ряд Telegram-каналов утверждает, что Россия может нанести новый удар «Орешником» в ответ на провокацию.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

