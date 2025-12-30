Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 30 декабря 2025 года, какая смерть настигла «освободителей» Купянска?

Наступление ВС России на Харьков 30 декабря

Ожесточенные бои идут в населенных пунктах и лесных массивах южнее Волчанска, на Хатненском участке ВС РФ проводят зачистку лесополос, расширяя зону безопасности возле российской границы, ВСУ стягивают резервы и контратакуют, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Старицы российская авиация и „Солнцепеки“ отработали по позициям 72-й мехбригады и 127-й тяжелой мехбригады в лесопосадках. Штурмовые подразделения продвинулись на двух участках на 250 м. В лесном массиве возле Лимана „Воины Севера“ заняли четыре опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 650 м и отразив одну контратаку 120-й бригады теробороны», — отметил источник.

По сообщению канала, из-за катастрофического некомплекта в 57-й и 58-й мотопехотных бригадах для активных действий командование ВСУ продолжает использовать подразделения 120-й бригады теробороны. Командиру поставлена задача любой ценой вернуть утраченные позиции в лесном массиве.

«В районе Мелового — Хатнего авиацией ВКС РФ поражен пункт дислокации 129-й тяжелой мехбригады в районе Колодезного. „Северяне“ продвинулись на семи участках по лесопосадкам на 600 м», — утверждает источник.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

В подразделениях ВСУ военнослужащие отказываются идти в контратаки. В связи с этим украинская сторона активно укрепляет оборонительные позиции и минирует подступы к своим позициям дистанционным способом, пишет канал.

«На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — добавили авторы.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» в Харьковской области за сутки составили более семи десятков человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также семь пунктов управления БПЛА, склад материальных средств и склад боеприпасов, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении сохраняется напряженная обстановка. Бои идут в разных районах города, работает авиация и артиллерия ВС РФ. На Богуславском направлении российские войска улучшили положение в районах Богуславки и Новоплатоновки. На Волчанском направлении продолжаются бои в Графском и в районе Старицы. Отражена атака ВСУ у Вильчи. Есть продвижение в Волчанских Хуторах», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, ВСУ стараются закрепиться в городской черте Купянска, но несут огромные потери от ударов авиации на западных подступах к населенному пункту.

Российские военные уничтожили в районе Купянска бойцов украинского корпуса «Хартия», которые ранее заявляли об «освобождении» города, пишут СМИ и Telegram-каналы.

«Больше ничего не освободят», — пишут в Сети.

За прошедшие выходные, утверждают источники, украинская армия предприняла шесть контратак с использованием техники НАТО. Штурмовую группу с участием бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) поддерживали итальянские бронемашины Centauro B1, американские M113 и танки Т-64БВ. Удары по ним наносили ВКС и беспилотники.

ВСУ потеряли за трое суток более 80 человек, среди которых были наемники так называемого Бразильского легиона. При этом батальон «Шквал», сформированный из бывших заключенных, в основном отказывается участвовать в боях, отметил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

