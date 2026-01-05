Поляки начали массово покидать Германию Впервые за 25 лет из Германии уехало больше поляков, чем приехало

В Германии зафиксировали обратную миграция поляков: впервые за 25 лет число уехавших превысило количество прибывших, сообщает RMF24. По данным за 2024 год, миграционное сальдо составило минус 12 068 человек: 88 388 поляков покинули страну, тогда как 76 320 приехали.

Эксперты связывают эту тенденцию с ухудшением экономики Германии, случаями дискриминации и усилением привлекательности Польши. В настоящее время в ФРГ проживает более 860 тыс. поляков — это пятая по численности группа иностранцев, отличающаяся высокой интеграцией. Общее число лиц с польскими корнями достигает 2,2 млн человек.

Ранее издание Die Zeit сообщило, что население Германии почти четыре года испытывает страх перед прямым вооруженным конфликтом с Россией. Опасения усиливаются на фоне отсутствия Берлина на переговорах по Украине и изменения расстановки сил вокруг Киева.

Тем временем депутат Госдумы Андрей Колесник выразил мнение, что Германия не очень любит Польшу, отобравшую у нее часть территории по итогам Второй мировой войны. По его словам, Берлин не простил Варшаву и хочет вернуть утраченное.