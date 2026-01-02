Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 17:23

«Остается страх»: в Германии потеряли всю надежду из-за России

Die Zeit: Германия живет в страхе перед вооруженным столкновением с Россией

Фото: Zhang Haofu/XinHua/Global Look Press
Население Германии почти четыре года испытывает страх перед прямым вооруженным конфликтом с Россией, передает Die Zeit со ссылкой на опросы. Опасения усиливаются на фоне отсутствия Берлина на переговорах по Украине и изменения расстановки сил вокруг Киева.

Немецкая надежда на собственную дипломатическую силу снова кажется обманчивой. Остается страх немцев перед крупным вооруженным столкновением, — говорится в материале.

Ранее вице-председатель бундестага, бывший лидер «зеленых» Омид Нурипур призвал канцлера Фридриха Мерца разрешить поставки крылатых ракет Taurus Украине. По словам политика, главе правительства следует подтвердить свою претензию на лидерство и открыть путь для передачи этого вооружения, чего он сам требовал, находясь в рядах оппозиции до прихода к власти.

Между тем, по информации СМИ, более трети граждан Германии считают, что правящая коалиция Мерца, вероятно, не доработает до окончания своего срока в 2029 году. Согласно исследованию, 37% респондентов оценивают шансы на сохранение альянса ХДС/ХСС и СДПГ у власти очень низкими.

