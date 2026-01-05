ВСУ пропустили три «Искандера», решение Кремля по Венесуэле: что дальше

ВСУ «не заметили» три «Искандера-М», Симоньян проходит лечение и вспоминает Кеосаяна, а судьба Мадуро решается в Нью-Йорке — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Украина полыхает: «Герани», «Герберы» и «Искандеры»

Украина полыхала 4 января — ночью по целям было запущено 52 ударных БПЛА типа «Герань» и «Гербера». Атаки продолжались до обеда — то и дело в небе над Украиной мелькали ударные и разведывательные дроны. ВСУ подтвердили попадания 13 ударных БПЛА, а также падения обломков беспилотника.

Однако реальный масштаб атак может быть серьезнее: украинская сторона не упомянула удар тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» по Черниговской области. Взрывы прогремели вечером между Прилуками и Ичней, а позже «Герани» атаковали поселок Холмы и Чернигов. По данным Telegram-канала «Хроники Гераней», ракеты с кассетными боевыми частями, вероятно, поразили военный эшелон ВСУ — о косвенных свидетельствах говорят сбои в движении поездов и отмена рейса Чернигов — Нежин.

Также, по данным Telegram-канала «Хроники Гераней», российские войска впервые применили беспилотник-разведчик, действующий на высоте свыше 6000 метров. БПЛА был замечен в районе Запорожья. На вооружении России находятся «Альтиус-РУ» (до 12 км), «Орион» (до 7,5 км) и «Дозор-600» (до 6 км). Какой конкретно был применен в данном случае, неизвестно. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

В оборонном ведомстве подтвердили удары по территории Украины. Утром 5 января там сообщили, что ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и сборки БПЛА, а также центр подготовки операторов дронов. Использовались для этого силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск.

Фото: МО РФ

Три месяца без Кеосаяна: Симоньян держит удар

4 января Тиграну Кеосаяну могло исполниться 60 лет. Он скончался 26 сентября 2025 года после клинической смерти и девяти месяцев комы. Его вдова, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, опубликовала в память о муже видео и призналась, что ей тяжело смотреть на кадры с любимым.

«Я не могу смотреть это видео и еще долго не смогу, но вы посмотрите. Сегодня Тиграну исполнилось бы 60 лет», — написала Симоньян.

В октябре 2025 года Маргарита Симоньян опубликовала трогательное видеообращение, где прочла отрывок из стихотворения Николая Асеева «Простые строки». В этих строках автор признается в невозможности жизни без любимого человека. Она также рассказывала о том, как ей приходится тяжело в опустевшем доме, и призналась, что семья верит в возможность встречи после смерти.

Сама Симоньян еще 20 октября начала курс химиотерапии, заявив, что готова к любому исходу, а «Господь сам решает, кого и когда забирать». Журналистка призналась, что из-за лечения у нее выпали волосы, поэтому теперь на телевидении она появляется в парике. В начале декабря она впервые вышла в эфир Владимира Соловьева в новом образе. В середине декабря главред RT сообщила об ухудшении состояния после третьей химиотерапии. Из-за этого она не смогла посетить обсуждение своего романа «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

Накануне Нового года Симоньян адресовала поздравления военным в зоне СВО. В ролике, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, она отметила, что бойцы — главные люди России: «Мы думаем о вас все время, мы благодарны вам, мы переживаем за вас. Мы знаем каждую минуту, что вы на передовой, что вы не просто элита, а самая настоящая „белая кость“ нашей страны, что вы вообще главные люди сейчас в нашей стране».

18 декабря Симоньян присвоили звание почетного жителя Краснодара. По инициативе мэра краевой столицы Евгения Наумова решение приняли на заседании городской думы. Именно в Краснодаре Симоньян родилась, выучилась и начала профессиональную деятельность.

Маргарита Симоньян на праздновании 20-летия международного телеканала RT (Russia Today) в Большом театре в Москве Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Судьба Мадуро на кону — решающий день уже наступил

В мире продолжается обсуждение внезапного нападения Соединенных Штатов на Венесуэлу и похищения президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Утром 5 января вертолет с ними приземлился неподалеку от здания Федерального суда в Нью-Йорке. Главу государства доставили в суд и вывели из воздушного судна под усиленной охраной федеральных агентов. Судебное заседание начнется в 20:00 мск. Мадуро обвиняется в наркотерроризме, незаконном обороте оружия и импорте кокаина в США.

Американский лидер Дональд Трамп тем временем намекнул на возможность силового вмешательства в дела еще одной латиноамериканской страны. Комментируя ситуацию в Венесуэле, он аналогичным образом охарактеризовал Колумбию, заявив, что ею управляет «больной человек», который производит кокаин для США. Он также высказал уверенность в скором и неминуемом крахе Кубы. По мнению американского лидера, ситуация на острове развивается таким образом, что внешнеполитическое давление со стороны Вашингтона может и не потребоваться.

А в закрытых кабинетах Кремля, по данным инсайдеров, решение по Венесуэле уже принято: публичная позиция Москвы будет сводиться к осуждению действий США, заявлениям о недопустимости силового вмешательства и призывам к соблюдению международного права. Пока МИД России потребовал от США «незамедлительно внести ясность в ситуацию» — риторика «жесткая по форме, но осторожная по содержанию», оценивают инсайдеры.

Кремль официально никак не комментировал события в Венесуэле. В Сети остались еще недавние высказывания о том, что «Венесуэла — суверенное государство», «союзник и партнер России». Кремль также призывал страны к сдержанности и видел нагнетание ситуации в регионе.

