Симоньян обратилась к умершему мужу Симоньян заявила, что не может жить без Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 4 октября опубликовала в своем Telegram-канале видеообращение, посвященное памяти скончавшегося супруга Тиграна Кеосаяна. Журналистка процитировала фрагмент стихотворения Николая Асеева «Простые строки», в которых говорится о том, что она не может без супруга.

Я не могу без тебя жить! Мне и моря без тебя — сушь, мне и в жару без тебя — стыть. Мне без тебя и Москва — глушь. Мне без тебя каждый час — с год, если бы время мельчить, дробя; мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя, — зачитала строки журналистка.

Ранее певец Филипп Киркоров выразил поддержку Маргарите Симоньян после церемонии прощания с Тиграном Кеосаяном. Артист отметил, что память о режиссере сохранится в сердцах родных людей и почитателей его творчества.

Церемония прощания с Кеосаяном прошла в стенах Армянской церкви в Москве. Симоньян прощалась с мужем, стоя на коленях у гроба. Киркоров присутствовал на панихиде с белыми цветами. Проститься с артистом пришли его родственники, друзья и коллеги.

Народный артист России Игорь Угольников охарактеризовал поведение вдовы Кеосаяна как человеческий подвиг. Во время церемонии прощания он назвал покойного режиссера «человеком-праздником».