29 сентября 2025 в 16:00

Киркоров обратился к Симоньян с одним пожеланием после прощания с Кеосаяном

Киркоров в обращении к Симоньян заявил, что память о Кеосаяне будет жить

Филипп Киркоров на прощании с заслуженным артистом РФ, режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте Филипп Киркоров на прощании с заслуженным артистом РФ, режиссером, телеведущим Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви на Олимпийском проспекте Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров поддержал главреда RT Маргариту Симоньян, вдову заслуженного артиста России Тиграна Кеосаяна, после прощания с ним. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) он отметил, что память о режиссере будет жить в воспоминаниях близких и поклонников.

Свои строки я сейчас обращаю к близким большого, покинувшего нас мастера, и в первую очередь к Маргарите Симоньян, супруге, матери детей и другу Тиграна. Пусть душа Тиграна обретет покой, а память о нем будет светлой и живет в наших воспоминаниях, — написал Киркоров.

Церемония прощания с Кеосаяном состоялась в Армянской церкви в Москве. Симоньян попрощалась с ним у гроба, стоя на коленях. Киркоров присутствовал на панихиде с белыми розами. Почтить память артиста пришли его близкие и коллеги. На прощании были певец Филипп Киркоров, актер Стивен Сигал, директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, помощник президента РФ Владимир Мединский и другие.

На прощание с Кеосаяном венки прислали президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Венок от главы государства украшен лентой в цветах российского флага, красными розами и густой зеленой хвоей, поверх которой уложены крупные листья монстеры. На венке представителя Кремля — надпись «От семьи Песковых».

