Песков направил венок с розами на прощание с Кеосаяном

Песков направил венок с розами на прощание с Кеосаяном

Представитель Кремля Дмитрий Песков направил венок с розами на церемонию прощания с заслуженным артистом России Тиграном Кеосаяном, передает РИА Новости. Церемония пройдет в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.

Венок от пресс-секретаря президента РФ украшен лентой с надписью «От семьи Песковых». Его установили рядом с часовней церкви. Церемония прощания с режиссером начнется в 13:00.

Ранее вдова Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян, поблагодарила всех, кто молился за него. Журналистка также попросила не беспокоить ее и ее близких.

Ранее соболезнования семье Кеосаяна направил президент РФ Владимир Путин. В обращении глава государства охарактеризовал покойного как выдающегося режиссера, сценариста и актера, яркого и необыкновенно талантливого человека. Он также отметил, что артист посвятил себя служению искусству и много сделал для развития традиций отечественного кинематографа.

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский в свою очередь охарактеризовал Кеосаяна как талантливого и тонкого человека, который не боялся сложностей. Он назвал смерть режиссера невосполнимой потерей. Певец также выразил искренние соболезнования семье и близким режиссера.