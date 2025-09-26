Шуфутинский назвал смерть Кеосаяна невосполнимой потерей Шуфутинский: Кеосаян говорил правду и не боялся сложностей

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский назвал режиссера Тиграна Кеосаяна талантливым и тонким человеком, который не боялся сложностей. В беседе с ТАСС он считает его смерть невосполнимой потерей. Кеосаян скончался в пятницу, 26 сентября, на 60-м году жизни.

Это был умный, талантливый, тонкий и энергичный человек, который говорил правду, который не боялся никаких сложностей, который всегда проходил препятствия с честью, — сказал артист.

Шуфутинский назвал снятые Кеосаяном для него клипы роскошными. Он также выразил искренние соболезнования семье и близким режиссера.

Ранее соболезнования семье Тиграна Кеосаяна направил президент России Владимир Путин. В обращении глава государства охарактеризовал покойного как выдающегося режиссера, сценариста и актера, яркого и необыкновенно талантливого человека.

Соболезнования также выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула искренность и доброжелательность режиссера, отметив его уникальные человеческие качества, в том числе доброту.