26 сентября 2025 в 17:50

«Соболезнования всем нам»: Захарова отреагировала на смерть Кеосаяна

Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна в своем Telegram-канале. Дипломат подчеркнула искренность и доброжелательность режиссера, отметив его уникальные человеческие качества.

Мои глубочайшие соболезнования всем нам. Он был одним из самых добрых людей, которых я знаю. Невероятная энергетика доброжелательности. Стопроцентно настоящая, ни капли не наигранная. В этом он был уникален, — написала Захарова.

О смерти Кеосаяна сообщила его жена, главный редактор RT Маргарита Симоньян. Режиссер долгое время находился в коме и скончался ночью 26 сентября в возрасте 59 лет. Она поблагодарила всех, кто молился за ее супруга.

Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Кеосаяна. В обращении глава государства охарактеризовал покойного как выдающегося режиссера, сценариста и актера, яркого и необыкновенно талантливого человека. Отмечается, что он посвятил себя служению искусству и много сделал для развития традиций отечественного кинематографа.

