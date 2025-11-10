Химиотерапия, суд Украины, «Ч.Т.Д.», книга о Кеосаяне: как живет Симоньян

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Ч.Т.Д.» на телеканале НТВ заявила, что последний раз записывается без парика. Что известно о ее лечении, правда ли, что Симоньян пишет книгу о своем покойном муже, режиссере Тигране Кеосаяне?

Что известно о лечении больной раком Симоньян

Симоньян напомнила, что проходит курс химиотерапии после диагностированного онкологического заболевания.

«Я прохожу химиотерапию. Это последний раз, когда я могу записываться без парика. Наверное, запишу сразу несколько выпусков. Еще остались выпуски, записанные с лета», — сказала журналистка.

В субботу, 8 ноября, Симоньян объявила о возобновлении выпусков своей авторской программы «Ч.Т.Д.». Решение было принято спустя 40 дней после смерти Тиграна Кеосаяна.

Главред RT пояснила, что проект возвращается в эфирную сетку в память о муже и в продолжение его профессионального наследия. Программа будет выходить в эфир вместо шоу «Международная пилорама», которое ранее вел Кеосаян.

О начале прохождения химиотерапии Симоньян сообщила 20 октября. Журналистка поблагодарила всех, кто за нее молится и желает добра.

«Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо. <…> Я только хочу обратиться с просьбой. Пожалуйста, не пишите: „Все будет хорошо“. Когда болел Тигран, мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце», — писала она тогда в Telegram-канале.

Ведущая добавила, что Господь сам решает, кого и когда забирать. По ее словам, она лечится и готова к любому исходу.

В сентябре Симоньян также сказала, что скоро появится в париках, и предложила подписчикам выбирать их вместе.

В том же месяце она заявила, что успешно перенесла операцию и вышла из состояния наркоза, «грызла шоколадку».

Правда ли, что Симоньян пишет книгу о Кеосаяне

Симоньян опровергла слухи о презентации якобы ее книги о Кеосаяне.

«Рассылают приглашения на презентацию якобы моей книги о Тигране. Пишут на электронную почту от имени Марины Юденич. Это, конечно же, фейк. Правоохранительные органы уже занимаются. Будьте бдительны», — написала она.

До этого главред RT заявила, что для нее важно успеть сделать в жизни что-то основополагающее. Также она попросила подписчиков прочитать ее новую книгу «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

На интернет-площадках читатели написали уже более 3,5 тысячи отзывов на произведение. Роман и саму Симоньян номинировали на Национальную литературную премию «Слово».

За что Симоньян вызвали в суд

Журналистка 28 октября сообщила о вызове в Шевченковский районный суд Киева по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Она прокомментировала получение судебной повестки на 30 октября, предложив украинским властям пока не тратить бумагу.

«Не возьмем мы Киев к 30 октября, хлопцы, ну никак, к сожалению. А как возьмем — так сразу явлюсь, без всяких повесток. Поэкономьте бумагу пока», — отметила Симоньян.

Останется ли Симоньян главредом RT на фоне лечения рака

Симоньян не говорила о планах в ближайшее время уйти с постов главреда RT и медиагруппы «Россия сегодня». Весной на фоне тяжелого состояния своего супруга она сказала в передаче «Судьба человека», что не может жить без него и уедет на СВО.

«Я решила, что если это все-таки кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на СВО, потому что я просто не могу больше жить. Детей поднимут сестры, мы и так живем вместе — и ее дети, и мои дети. Мне это будет легче, конечно, меня там грохнут на второй день, да и прекрасно все. Полечу встречаться с Господом», — заявила Симоньян.

Впоследствии она отказалась от идеи ехать в зону спецоперации, так как пришла к выводу, что не может так жестоко поступить с детьми.

В 2023 году журналистка сообщила, что уволится со своих должностей, как только Россия победит в СВО.

«Когда мы победим. Вот как только мы победим, я пишу заявление в тот же день. Я серьезно говорю», — пообещала Симоньян.

Тогда она отметила, что работает над книгой. Кроме того, у нее есть много начатого материала, в том числе первые главы рассказов, первые серии сценариев сериалов и ряд других набросков.

