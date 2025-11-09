«Это последний раз»: Симоньян высказалась о съемках на фоне химиотерапии Симоньян заявила, что записывается без парика последний раз

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Ч.Т.Д.» на телеканале НТВ заявила, что последний раз записывается без парика. Она напомнила, что проходит курс химиотерапии после диагностированного рака груди. Симоньян не исключила, что ей придется записать сразу несколько выпусков.

Я прохожу химиотерапию. Это последний раз, когда я могу записываться без парика. Наверное, запишу сразу несколько выпусков. Еще остались выпуски, записанные с лета, — сказала ведущая.

Симоньян также отметила, что прошло уже 40 дней со смерти ее супруга Тиграна Кеосаяна. Журналист рассказала, что она возобновила выпуски «Ч.Т.Д», которые теперь ведет вместо «Международной пилорамы».

Ранее Симоньян опровергла слухи о презентации ее книги о Кеосаяне. Она отметила, что все сообщения об этом — фейк, а правоохранительные органы уже ищут ответственных.

До этого Симоньян попросила подписчиков воздержаться от фраз вроде «Все будет хорошо» на фоне прохождения ею химиотерапии. Она сказала, что часто слышала эти слова, когда Кеосаян был в коме.