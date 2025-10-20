Симоньян обратилась к россиянам с необычной просьбой перед химиотерапией Симоньян начала химиотерапию и попросила россиян не писать «Все будет хорошо»

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян объявила в своем Telegram-канале о начале курса химиотерапии и попросила подписчиков воздержаться от фраз вроде «Все будет хорошо». Она отметила, что исход лечения предопределен только Богом, и попросила уважать это.

Пожалуйста, не пишите: «Все будет хорошо». Когда болел [режиссер] Тигран [Кеосаян], мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце. <...> Императивно утверждать, что все обязательно будет хорошо, — <...> непозволительная такая дерзость по отношению к Нему. Я принимаю любую Его волю, — написала Симоньян.

Она поблагодарила всех, кто поддерживает ее и желает добра, а также призналась, что сохраняет внутреннее спокойствие независимо от исхода лечения. В ближайшее время ее возвращение в эфир зависит от состояния здоровья и реакции организма на терапию.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о подготовке убийства Симоньян. Летом 2023 года ФСБ, МВД и СКР предотвратили покушение, задержав исполнителей, по версии следствия, работавших на СБУ. У них изъяли огнестрельное оружие, включая автомат Калашникова, а также холодное оружие и спецсредства.